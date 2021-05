Cevallos afirma que no eliminarán AFP, sino que “fortalecerán sistema de pensiones”

Hernando Cevallos, especialista en salud del equipo técnico de Perú Libre, manifestó que no se tiene pensado cerrar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), sino que se busca reevaluar las comisiones. “No estamos hablando de eliminar las AFP, por lo menos en este momento no hay ningún planteo en ese sentido. Lo que sí queremos es fortalecer el sistema nacional de pensiones”, mencionó en declaraciones a la prensa. “En el plan de Perú Libre se habla de respetar los depósitos de los privados que se han hecho, pero sí se habla de frenarle la mano a las AFP. No puede haber más usura, no puede haber las comisiones que están pagando, no pueden haber pensiones miserables en las AFP como se cobra ahora la gente. Ese terma hay que revisarlo”, sostuvo. VIDEO: Canal N

