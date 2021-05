El presidente Francisco Sagasti pidió a los candidatos presidenciales que no utilicen de forma política la matanza de 16 personas en el Vraem, ocurrida el último domingo. “Este ataque cobarde no debe ser usado políticamente en campaña (...) Es una tragedia nacional y ningún grupo debería usarlo con fines políticos”, resaltó. Agregó que trabajarán para castigar a los responsables. “Tengan por seguridad de que este crimen no quedará impune”, resaltó. VIDEO: Tv Perú