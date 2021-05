Castillo sobre Cerrón en eventual gobierno: “No lo van a ver ni siquiera de portero”

El aspirante al sillón presidencial que representa al partido Perú Libre, Pedro Castillo, se pronunció una vez más para aclarar que Vladimir Cerrón, secretario general de su agrupación política, no ejercerá ningún cargo en el Estado en caso el profesor llegue a ganar la segunda vuelta electoral. “Acá las decisiones las toma Pedro Castillo y las toma el pueblo. El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. Somos claros y las cosas que se den las haremos con el pueblo, rescatándolo, esta lucha no es de Cerrón, ni de Pedro Castillo. Esta lucha es del pueblo”, mencionó a la prensa. Del mismo modo, se refirió al atentado terrorista del Vraem y sospechó que se quiera utilizar la tragedia con fines políticos de cara a la segunda vuelta electoral. Video: Canal N