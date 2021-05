Castillo: No voy a exponer a mi equipo técnico para que lo terruqueen

El candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, señaló que por el momento no presentará a su equipo técnico a fin de evitarles incomodidades al ser catalogados con apodos referentes al terrorismo. “Yo no voy a exponer a mi equipo técnico. ¿Para qué? ¿Para que los terruqueen? ¿Para que los estigmaticen?”, respondió el candidato a Canal N. No obstante, precisó que más adelante dará a conocer quiénes forman parte del grupo de asesores con los que trabaja en la campaña electoral de cara a la segunda vuelta. “En su momento (los voy a presentar). Yo creo que las personas se merecen respeto. Por respeto al país y a los profesionales de esta tarea, no voy a exponer a mi equipo técnico”, reafirmó.