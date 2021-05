Castillo: En vez de poner un panel ¿por qué no colaboran para dar oxígeno?

El aspirante a la presidencia por Perú Libre, Pedro Castillo, opinó sobre los paneles contra el “comunismo” que aparecieron en distintas calles de Lima e indicó que ese dinero podría ser invertido en oxígeno para pacientes con COVID-19 o enfermos que lo requieran. “Voy a ir panel por panel y lo voy a grabar. Yo quisiera que, en vez de poner un panel de esta calaña, ¿por qué no colaboran al menos para darle oxígeno a las personas? ¿Por qué no dan una colaboración, aunque sea una antenita de internet, para esos niños que están en la punta del cerro? Este es el tipo de política cochina, mermelera que están haciendo”, manifestó Castillo a la prensa. Asimismo, resaltó que existen problemas más importantes que atender como el nivel de anemia de los peruanos y el estado de las escuelas. “Me gustaría que en un panel diga: ‘¿Cuál es el nivel de anemia que tiene el pueblo peruano?’ Me gustaría que diga: ‘De cada 10 escuelas, ¿cuántas están a punto de caerse?’”, apuntó.