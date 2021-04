Pedro Castillo: “Hemos aclarado que no somos comunistas”

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, afirmó que ha rechazado el comunismo, luego de que en múltiples ocasiones se lo vinculara con este pensamiento debido a sus comentarios sobre las medidas que aplicaría en un eventual gobierno en Perú. “Hemos aclarado que no somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas”, manifestó desde la ciudad de Máncora, Piura, donde se encontraba realizando un mitin. Del mismo modo, hizo un llamado al sector empresarial y dijo que estaba obteniendo su respaldo. “Saludamos a muchos empresarios encontrados en nuestra trayectoria. Hoy los empresarios mismos se han puesto de nuestro lado diciendo que hay tranquilidad. Habrá un gobierno con estabilidad jurídica, vamos a hacer una convocatoria abierta al empresariado”, aseguró el profesor.