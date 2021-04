Keiko Fujimori, aspirante por tercera vez a la presidencia de Fuerza Popular, se dirigió nuevamente a su contrincante Pedro Castillo y lo llamó a debatir sobre sus propuestas con miras a la segunda vuelta electoral. “Usted, como candidato presencial, debe explicar a la población su plan. Y que, por si acaso, lo voy a esperar en los dos debates del Jurado Nacional de Elecciones. Mi mensaje final es: ‘No se corra, Pedro. No se corra’”, declaró durante una actividad proselitista en Aguaytía, Ucayali. Ante esto, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, le respondió con la misma firmeza, y la retó a un debate en su pueblo natal, Puña, en la provincia de Chota, región Cajamarca. “Nosotros no le corremos a nadie. No le vamos a correr ni al fujimorismo, ni a la gran oligarquía, no le vamos a correr a los grupos de poder, por el contrario, les convocamos desde Tumbes a hacer los debates en cualquier plaza del pueblo, en cualquier escenario. Si es posible, reto a la señora Keiko Fujimori para que el primer debate sea en Puña“, manifestó durante conferencia de prensa.