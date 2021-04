Pedro Castillo sobre Alberto Fujimori: “Ni indulto, ni perdón, ni olvido”

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, señaló que en un eventual gobierno suyo no se le concederá la excarcelación al expresidente Alberto Fujimori. “Ya lo hemos dicho en más de una oportunidad y nos ratificamos en el norte del país. El pueblo tiene memoria, entonces creemos importante decirle que en ese marco ni indulto, ni perdón, ni olvido“, afirmó Castillo en declaraciones a la prensa desde Piura. No obstante, al ser consultado sobre sus declaraciones a favor de un indulto a Antauro Humala, líder etnocacerista sentenciado a 19 años de prisión por el asesinato a policías en el Andahuaylazo, el postulante de izquierda no se pronunció al respecto.