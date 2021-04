De Soto sobre Castillo: Yo lo veo acercarse muchísimo más hacia el centro

El economista y excandidato a la presidencia de Avanza País, Hernando de Soto, señaló que en los últimos días ha notado que Castillo ha ido cambiando sus planteamientos radicales sobre “el marxismo-leninismo, expropiación, medidas absolutamente estatistas”, para acercarse a una propuesta más moderada de centro. “Yo lo veo a Pedro (Castillo) acercarse muchísimo más hacia el centro. En otras palabras, yo creo que este proceso no está grabado sobre la piedra y lo podemos utilizar para lograr un acercamiento, y que no nos obligue a escoger entre un mal mayor y un mal menor porque, ¿qué es lo que le estamos diciendo al mundo?: ‘El Perú es un país malo pase lo que pase’”, mencionó. En tanto, manifestó que no considera que la candidatura de Pedro Castillo, de Perú Libre, sea similar a la del exmandatario Ollanta Humala en el 2010, debido a que la gestión que realizó cuando llegó a Palacio “no cambió las cosas”.