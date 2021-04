El presidente Francisco Sagasti precisó que las Elecciones Generales 2021 se dieron en un ambiente de democracia y neutralidad por parte del Gobierno de transición. “Hemos tenido un proceso electoral limpio, tal como lo prometimos al iniciar el Gobierno de transición y de emergencia, donde no hay dudas, no hay cuestionamiento, donde el Gobierno ha tenido una estricta neutralidad”, resaltó en declaraciones a la prensa. Del mismo modo, dijo que se deben respetar los resultados de los comicios, en los cuales según reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a casi el 100% de actas contabilizadas, colocan a Pedro Castillo y Keiko Fujimori para la segunda vuelta electoral. “Creo que hay que respetar la voluntad de la ciudadanía. Todavía no podemos pronunciarnos hasta que el Jurado Nacional de Elecciones haya terminado de revisar las actas oficiales y declarar el resultado oficial de la primera vuelta electoral y también de las personas que han sido elegidas para integrar el Congreso de la República”, manifestó el mandatario.