Fujimori dice que no va a “terruquear”, pero descalifica propuestas de opositor

Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, sostuvo que no caerá en el “facilismo” de aplicar una campaña de miedo: “Yo no voy a terruquear a nadie, esto va a ser un debate de ideas. No obstante, en su mismo pronunciamiento, que anunció como conferencia de prensa, pero no dio posibilidades a que se le formulen preguntas, descalificó algunas de las propuestas de su contendor Pedro Castillo. “Yo propongo generar riqueza, no propongo generar pobreza. Yo propongo que el Perú sea un país del primer mundo, no Corea del Norte. Yo propongo que los peruanos nos demos la mano, no una lucha de clases que tanto daño le ha hecho a la humanidad”, resaltó.

VIDEO: Johann Klug/URPI-GLR