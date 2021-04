Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular, mencionó que le aconsejaron atacar las debilidades del líder de Perú Libre, de cara a la segunda vuelta electoral; no obstante, ella aseguró que no seguirá esos consejos, ya que es “facilismo” aplicar una campaña de miedo. “Sería más fácil atacar, confrontar, pero le digo claramente señor Castillo yo no voy a terruquear a nadie, esto va a ser un debate de ideas. Lo que nos corresponde es mostrarle al país lo que queremos construir. Esta propuesta va más allá de las personas porque lo que se muestra son dos caminos totalmente opuestos”, sostuvo.