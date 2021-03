Neldy Mendoza renuncia a candidatura: “Me allano a la solicitud de López Aliaga”

Desde Arequipa, la aspirante a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, Neldy Mendoza, resolvió allanarse a la solicitud del candidato a la presidencia de su mismo partido, Rafael López Aliaga, para retirarse de la plancha presidencial a menos de un mes de las próximas elecciones generales del 11 de abril de 2021. No obstante, según el Jurado Nacional de Elecciones, la fecha máxima para retirar la candidatura fue el 10 de febrero de 2021 . Asimismo, Mendoza pidió “perdón y disculpas públicas si por esa frase mis hermanas peruanas se han sentido ofendidas o que me he burlado de ellas”, luego de que se volviera viral un video en el que aparece dando un discurso machista y misógino. Video: Radio Yaravi