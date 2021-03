El presidente de la República, Francisco Sagasti, sostuvo que el objetivo de su gestión es llevar “equidad” y “no discriminación” en la compra y distribución de las dosis contra el nuevo coronavirus, por lo que buscan elaborar una relación común de beneficiados y no diferenciados por sectores. “Lo que no queremos es que el que tenga plata se vacune y el que no lo tiene, no se vacune (...). Por equidad debe hacerse un padrón general. Si quieren ayudar los privados y respetar todo el proceso, la prioridad, bienvenidos”, detalló en Cuarto Poder. VIDEO: Cuarto Poder.