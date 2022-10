Pelea protagonizada por decenas de clientes en un supermercado se vuelve viral

Una gran pelea involucró a muchos clientes de un supermercado de Misuri, Estados Unidos. Según reportes oficiales, el tumulto se dio alrededor de las 9.00 p. m. del último martes. El clip se volvió viral en las redes sociales luego de que uno de los testigos grabara el hecho con su celular. Asimismo, se puede apreciar cómo las personas se agreden físicamente al mismo tiempo que se gritan. Por otro lado, cuando la Policía acudió al lugar calificó el hecho de vergonzoso y creen que los protagonistas del altercado se conocían entre sí, según recoge el diario local New York Post. En su parte, el oficial a cargo, Frank McCal, manifestó a los medios locales que, hasta el momento, no se han realizado arrestos en relación con lo sucedido y no se han reportado heridos. “Nunca hemos tenido un incidente que involucre a 20 personas en una pelea como esa en una tienda por departamentos”, aseguró. VIDEO: NewYorkPost