Maestra es despedida por asustar a niños de una guardería con una máscara de “Scream”

Una maestra de una guardería en Misisipi, Estados Unidos, fue despedida luego de que se difundiera un video donde aparece persiguiendo y asustando a un grupo de niños usando una máscara. En el clip se puede ver cómo la docente grita a los pequeños mientras su colega filmaba y se reía de la situación. Tras su viralización en redes, se inició una investigación para sancionar a los responsables. De esta manera, se reveló que el hecho ocurrió en septiembre pasado. Por otro lado, la dueña y directora de la institución, Sheila Sanders, dijo que no estaba enterada del hecho y afirmó que ese accionar no es tolerado. La responsable dijo que asustaba a los infantes porque no limpiaban o se portaban mal; sin embargo, terminó siendo despedida. VIDEO: Crónica