Influencer se fractura el rostro al intentar un truco de levantamiento de pesas

Bradley Martyn, un influencer estadounidense especializado en fitness, se ha vuelto viral en la web, y no solamente por sus rutinas de ejercicios, sino por sufrir un accidente tras intentar hacer una acrobacia con una compañera del gimnasio. En el clip, se puede apreciar como Martyn intentó hacer una repetición de press de banca con una joven que se encontraba parada sobre un disco de goma. No obstante, el hombre, quien se encontraba con sus brazos extendidos sobre su pecho, no pudo sostener el agarre de la pesa y esta terminó cayendo sobre su rostro. Tras lo sucedido, Martyn resultó con una herida considerable en la boca, por lo que fue trasladado a un centro médico, donde recibió 10 puntos de sutura. “Si hubiera usado uno de metal, no habría tenido problemas, pero el de goma se curva, por lo que es más difícil mantener el equilibrio”, manifestó. VIDEO: YouTube/Bradley Martyn