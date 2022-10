Un video registrado el pasado miércoles 5 de octubre por un oficial de Policía de Texas, en Estados Unidos, mostró a un joven de 17 años, identificado como Eric Cantú, que comía una hamburguesa dentro de su auto en un estacionamiento de un local de McDonald’s junto a su compañera. Sin embargo, el efectivo aparentemente confundió el vehículo de Cantú con uno que lo evadió la noche anterior y le ordenó a que bajara; pero, al no darle tiempo suficiente, el agente sacó su arma, disparó repetidas veces e hirió al menor, el cual fugó rápidamente, según constata el medio Daily Mail. Tras lo sucedido, al uniformado, identificado como James Brennand, quien tenía solo 7 meses de servicio, declaró que solo abrió fuego contra Cantú después de que el adolescente lo golpeara con su automóvil. No obstante, no hay pruebas suficientes sobre lo dicho, por lo que el Departamento de Policía de San Antonio actuó rápidamente y lo despidió. VIDEO: Clarín