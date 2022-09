Las autoridades de Valencia, en España, están en busca de un hombre que ha sido denunciado tras atropellar a su suegra luego de tener una acalorada discusión familiar este lunes en una avenida de dicha ciudad. Aparentemente, la disputa inició luego de que el autor del atropello tuviera un accidente mientras conducía y no portaba su licencia de conducir. Él negó su responsabilidad y acusó a su cuñado, según constata la Policía local. “Vino con la intención de matarme, el que viene a arreglar las cosas no viene armado con palos, no pega a mi hija, no me pega a mí y no viene con toda su familia”, expresó la afectada a los medios locales. “Él quería que mi hijo se comiera el accidente que él había tenido por la mañana”, agregó. VIDEO: El Español.