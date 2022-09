Mujer armada tomó rehenes en un banco para exigir acceso a su propia cuenta de depósito

Un grupo de personas, entre ellas una mujer armada identificada como Sally Hafez, tomaron rehenes en un banco del Beirut, Líbano, pidiendo la liberación de los depósitos bancarios congelados en los bancos de dicho país. “No tengo nada más que perder, he llegado al final del camino, hace dos días fui a ver al director de la sucursal, le supliqué, le dije que mi hermana se está muriendo, que no tiene tiempo”, expresó Hafez en una entrevista a los medios locales, agregando también que su hermana tenía cáncer. Sin embargo, las autoridades locales revelaron luego del incidente que la mujer no fue detenida y que el arma que portaba era de juguete. Finalmente, el suceso ha sido el segundo de este tipo registrado en casi un mes en la capital de Líbano. Video: CNN.