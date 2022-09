Un hombre español, identificado como Víctor, desalojó a punta de palos a una familia que había invadido su casa mientras él se encontraba de viaje por unos días con su esposa e hija. Según su relato, las personas habían cambiado la cerradura de su puerta, amoblaron a su gusto el lugar y hasta los encontró disfrutando de una piscina. “En ningún momento usamos los palos con intención de amenaza, no utilizamos ninguna palabra malsonante, ningún insulto, ninguna amenaza. Sí que teníamos esos palos porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar”, contó el ciudadano al medio español The Mallorca Files. Asimismo, el joven aseguró que no ocuparon la vivienda por necesidad, sino porque les gustaba. Hallaron dos colchones nuevos, unas cobijas de buena calidad y una piscina de 100 euros. VIDEO: Twitter/@MIGUEL