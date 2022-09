Mujer queda con el rostro desfigurado tras aplicarse ácido hialurónico en los labios

Karli Gardner, una joven estadounidense, narró en TikTok el viacrucis que tuvo que vivir luego de aplicarse inyecciones de ácido hialurónico sintético en los labios. La mujer debió ser internada en una clínica tras sufrir una grave reacción alérgica. Ella solo quería tener unos labios más robustos, pero acudió a un lugar no certificado y terminó mal. “Atormentándome aquí, Me hice una prueba y estaba bien, pero todavía soy alérgica”, escribió. Además, aseguró que el ácido hialurónico se regó por los labios. “Tenía tanto que mi cuerpo ya no estaba descomponiendo el relleno, solo estaba migrando. Fue tan malo, pero todo se ha ido ahora”, contó. VIDEO: TikTok @Karligardnerxx.