“Él pasó, me tocó y tiró”: niña gritó para evitar ser secuestrada por un hombre frente a su casa

“Simplemente, me soltó porque grité”, fue el duro testimonio de una niña que estuvo a punto de ser secuestrada frente a su casa en la ciudad de Hamilton, Ohio, Estados Unidos. La menor se salvó porque sus gritos asustaron al sujeto que quería llevársela. Una cámara de seguridad captó el preciso momento en el que un sujeto identificado como Deric McPherson (33) se acercó y tocó a la pequeña, por lo que esta intenta correr a su casa a refugiarse, pero fue sujetada por el hombre que quería llevársela. “Ese tipo pasó, me tocó y tiró”, dijo la niña al programa Good Morning America de ABC. Tras soltar a la infante, el agresor se fue como si nada hubiese pasado, pero su padre y la Policía lo detuvieron. McPherson fue arrestado y acusado de los delitos de “secuestro e imposición sexual grave”, según los registros policiales que cita el New York Post. VIDEO: abc NEWS