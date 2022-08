Según la Policía, el menor fallecido y su amigo jugaban en las vías férreas y no se dieron cuenta de que el tren estaba a punto de pasar por la zona.

El último domingo, el chofer de un tren atropelló a dos niños que jugaban en las vías férreas que se ubican a la altura de Bosques, en Florencio Varela (Argentina). Uno de los menores, de 5 años, murió y el otro está gravemente herido, según reportó TN. Luego del trágico suceso, los vecinos y familiares del niño muerto increparon y agredieron al maquinista. “No tuve la culpa, no pude hacer nada, la mamá no lo agarró”, dijo el hombre en un video que se viralizó. En ese sentido, una persona que grababa intentó calmarlo: “Tranquilo, no tienes la culpa de nada”. Por su parte, los vecinos exigieron a las autoridades que las vías cuenten con contención y alambrados. VIDEO: TN