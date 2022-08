Un esforzado padre que vive en la provincia de Zhengzhou, en China, lloró al enterarse de que su hijo había reprobado la materia de Matemáticas, para la que estudiaron juntos un año. El progenitor se tomó el tiempo para brindar clases particulares al menor, que terminó sacando seis puntos de 100 en el examen. “Es realmente triste. Ya no me importa. Mis esfuerzos son en vano, ¡que se las arregle por sí mismo!”, dijo el padre según el portal web ET Today. VIDEO: Milenio