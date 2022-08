Una jubilada argentina quebró en llanto al contar su dramática situación económica que la lleva a comer solo una vez al día. “Yo me crié en la indigencia. Nunca creí que a mi vejez iba a comer como cuando era chica. Tuve un comienzo de vida terrible y un final terrible ”, contó en diálogo con GPS. En ese sentido, aseguró que percibe la pensión mínima mensual de autónomos: “No llego a 40.000 pesos”. Además, manifestó que subsiste midiendo y buscando los precios más bajos. “Cuando cobro, me encargo de cubrir las cuentas básicas como la luz, gas y el teléfono de línea. No tengo televisión”, finalizó. VIDEO: A24