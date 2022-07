Estados Unidos: a toda velocidad, una funcionaria atropella a un ciclista y se fuga

Las cámaras de vigilancia de una de las calles del estado de Nueva Jersey, Estados Unidos, captaron cómo la concejal de la localidad de Jersey City, Amy DeGise, atropelló a un ciclista con su camioneta. A pesar del choque, la mujer continuó su camino y no se detuvo para ayudar al afectado. El hecho ocurrió el pasado 19 de julio y el accionar de la funcionaria pública ha sido criticado en redes. “¿Quién diablos se cree que es? ¡Arréstenla!”. “Solamente un verdadero sociópata golpea a alguien con su automóvil y sigue adelante”, fueron algunos de los comentarios en Twitter. Por otro lado, autoridades han pedido que dimita de su cargo; no obstante, un vocero de la funcionaria dijo que no lo iba a hacer. Finalmente, el afectado de este caso, Andrew Black, se pronunció: “Esto duele mucho física y mentalmente”. Sostuvo también que un funcionario público debe “adherirse a las leyes”, y agregó que DeGise aún no le ha pedido ninguna disculpa. VIDEO: RT