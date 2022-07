El presidente de España, Pedro Sánchez, brindó una curiosa declaración en la que pidió a los funcionarios de su Gobierno “no usar corbatas” para ahorrar energía. “Me gustaría que vieran, yo hoy no he traído corbata. He pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos que —y me gustaría invitar al sector privado— cuando no sea necesario, no utilicen corbata. Así estaremos haciendo frente al ahorro energético”, señaló. El gobernante relacionó el uso de estos accesorios con la utilización del aire acondicionado en las oficinas debido a que dan “más calor”. VIDEO: El Diario