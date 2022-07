Sicarios interceptan a un comerciante y queman su negocio por no pagar extorsiones

En el municipio de Encarnación de Díaz, un grupo armado aterrorizó al dueño de un local quien, supuestamente, se negó a pagar un ‘cobro de piso’. Las cámaras de seguridad registraron el preciso momento en que los delincuentes, que portaban chalecos antibalas y armas de largo alcance, hacen salir a las personas del local e incluso agreden a varias de ellas. Cuando no hubo nadie en el interior, rociaron el suelo con un líquido combustible y luego le prendieron fuego. Las autoridades aún no han dado más detalles sobre el hecho, pero los vecinos advirtieron que se trataría de una extorsión y que no es la primera vez que sucede un caso así. VIDEO: QuePocaMadreMex/Twitter