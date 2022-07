Mafe Walker, la colombiana que se ha vuelto famosa por asegurar que habla ‘lengua alienígena’, contó a ATV Noticias cómo fue su primer encuentro con los extraterrestres. “Caminando en las pirámides Teotihuacán (México) ya empiezo a decodificar todos estos mensajes y me empezaron a decir coge tu celular. Seres de otras dimensiones, telepáticamente, me mandaron señales. Me dijeron que iba a estar en todos los canales de televisión y que lo empiece a expandir”, detalló. Asimismo, ella no hace caso a sus detractores, quienes piensan que ese idioma es algo satánico. “Mis amores, ya eso no va con la frecuencia ahora en la Tierra. Hay que conectar con esos dones, esa certeza que tenemos”, añadió. Al finalizar, la también médium rechazó que haya participado en el programa “Caso cerrado”, conducido por la Dra. Polo. “No sé de qué me hablan”, concluyó. VIDEO: ATV Noticias