Un niño de 12 años fue atacado con un bisturí por su compañero en el Colegio Fernando Mazuera, de la localidad de Bosa, en el sur de Bogotá (Colombia). La madre contó a Noticias Caracol que, cuando recogió a su hijo del colegio el último viernes, se percató que tenía una herida en el cuello. “Me informaron que había sido atacado con un bisturí y que fue dentro del plantel”. Sin embargo, cuando ella hizo “el reclamo al coordinador de séptimo de la jornada tarde, él me dice que él no tenía conocimiento”. Así, cuando lo cuestionó por el riesgo que su hijo corrió, la respuesta que asegura haber recibido fue: “ si se tenía que morir, que se muriera ”. Ante esto, la madre de familia agregó: “Creo que no es una persona viable para que esté pendiente de más de 100 niños que tiene a cargo, desearle la muerte a un niño y más que fue atacado con un bisturí”, finalizó. VIDEO: Noticias Caracol