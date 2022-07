Acusan a mujer de ocultar el cadáver de su madre en un congelador para seguir cobrando su pensión

La mujer de 64 años de edad, llamada Michele R. Hoskins, fue detenida por las autoridades estadounidenses, luego de confesar haber metido el cuerpo de su madre fallecida, Marie Hoskins, de 93 años, en un refrigerador de su casa. El hallazgo se dio el pasado 28 de abril, cuando los vecinos realizaban un control de asistencia social. Ellos sospecharon, ya que no habían visto a la anciana en mucho tiempo. No obstante, la Policía local, con ayuda de un familiar que vivía fuera de la ciudad, lograron obtener una llave de la vivienda. A pesar de ello, cuando los oficiales entraron, encontraron solo a la sexagenaria, quien dijo que no había visto a su progenitora hace un largo tiempo. VIDEO: Telemundo31