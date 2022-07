El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, fue protagonista el viernes 8 de julio de un anecdótico hecho que se hizo viral en todo el mundo. El mandatario se encontraba realizando un anuncio sobre el aborto en la Casa Blanca y leyó en voz alta una serie de indicaciones que le apuntaron en un teleprompter, las cuales no eran parte del discurso. “End of quote. Repeat the line (Fin de la cita. Repita la línea)” , dijo el gobernante estadounidense, ante la serena mirada de su vicepresidenta, Kamala Harris, quien se encontraba detrás. Video: Clarín