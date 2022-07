La mañana del último miércoles 29 de junio, cientos de pasajeros del transporte urbano en Nuevo León (México) se llevaron una ingrata sorpresa: los transportistas habían subido de manera ilegal el pasaje. En un video viral de YouTube se observa el momento en el que un pasajero habla por teléfono reportando el cobro de tres pesos extra y, luego de colgar su llamada, comienza a discutir con el chofer diciéndole que pagaría solo 12 pesos. Inmediatamente, el usuario molesto comienza a descender de la movilidad e insulta al encargado de manejar. “¡A mí no me estés insultando! Yo no lo voy a llevar de gratis”, dice el conductor, para luego empujarlo por la puerta. VIDEO: YouTube