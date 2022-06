Una madre de familia decidió defender a su hijo de un supuesto acto de bullying, motivo por el que ingresó a un salón de clases de un colegio en Argentina para darle una cachetada al presunto agresor. “¿Tú andas amenazando a mi hijo? A mi hijo no me lo toca nadie”, gritó la mujer. De acuerdo con medios locales, las autoridades de la escuela no intervinieron, pero la Policía se hizo presente para detenerla. Por otro lado, el padre de la víctima denunció que su hijo no estaba involucrado en el supuesto caso de acoso escolar. Video: LMPlay