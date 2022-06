Cheyto, la ovejita que acompaña a su dueño al paro nacional en Ecuador

Cheyto es una de las mascotitas más carismáticas que acompañan a los manifestantes del paro nacional en Ecuador. El dueño señaló que la lleva consigo debido a que la madre del animal falleció al dar a luz. “Incluso durante algunos días estuvo acostada a lado de su mamita ya muerta”, relató. Además, indicó que es alimentada con leche y tiene un hospedaje donde pernocta junto a sus dos perros. Por último, sostuvo que varias personas le han ofrecido dinero por su ovejita: “Algunos me han querido comprar, pero he dicho que no tiene precio... me da pena porque es como de la familia”. VIDEO: N21Informativo