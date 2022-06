Aprovechando que no había ninguna persona presente, un can de estatura mediana trepó hasta la cocina de la casa de sus dueños para buscar restos de comida. Sin embargo, al poner sus patas en las hornillas y botones del electrodoméstico, lo prendió, lo que inició un incendio que, gracias a la ayuda de los bomberos, no llegó a afectar el resto del hogar. Las autoridades lograron rescatar a todas las mascotas del inmueble ubicado en Maryland, Estados Unidos. VIDEO: Univisión