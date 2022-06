Hombre salvó a una bebé que cruzaba gateando una autopista

Un vecino de la ciudad argentina de Lobos, llegó justo a tiempo al rescate de una bebé que se acercaba gateando hasta una autopista. El hecho ocurrió este miércoles 8 de mayo, cerca del mediodía. Gracias a las imágenes de cámaras de video vigilancia se evidenció cómo el hombre carga a la menor justo antes de que un auto la atropellara. El “héroe”, como fue llamado en televisión nacional, mencionó en Mediodía Noticias lo siguiente: “No podía salir del estupor de ver un bebé cruzando la calle, una cosa que no se me hubiese pasado en mi vida por la cabeza”. Video: Mediodía Noticias/eltrece