Padre de un niño asesinado en el tiroteo de Texas: “A mi hijo ya no me lo van a regresar”

El duelo se ha adueñado de la población de Uvalde, Texas, luego de que el martes 24 de mayo la escuela primaria Robb se convirtiera en el escenario de una masacre que terminó con la vida de 19 menores y dos maestras. “Quiero reclamar por qué están vendiendo esas armas a muchachos de 18 años (...) Quisiera que me dieran una respuesta sobre qué es lo que van a hacer, porque a mi hijo ya no me lo van a regresar, pero qué es lo que van a hacer para detener esto”, señala Federico Torres, padre de uno de los alumnos asesinados. Video: Telemundo