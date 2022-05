Los hechos ocurrieron la mañana del martes 24 de mayo. Dylan González, junto con unos amigos, sacó a pasear a su pequeño perro en un parque de la zona Suba Compartir, en la capital colombiana, y un adulto se acercó a ellos y le dio una patada en la cabeza al animal. “¿Usted no sabe quién soy yo? Soy un exgeneral”, fueron sus palabras antes de irse. Luego de cinco minutos volvió y no le gustó que lo estuvieran filmando. Sacó un revólver de su pantalón y los amenazó. El denunciante ha contado para medios locales que no es la primera vez que el sujeto incurre en violencia. Video: ColombiaOscura/Twitter