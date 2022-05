Nicolás Maduro reveló, en un programa radial, que solicitará la vista norteamericana para viajar junto a su esposa a un festival de salsa que se celebrará en Nueva York el próximo 11 de junio, un día después de la Cumbre de las Américas. “Nos vamos Cilia (Flores) y yo directo a Nueva York. Me esperan en Nueva York. A mí me gusta mucho Nueva York. Yo conozco muy bien Nueva York. He manejado muchísimo en Nueva York”, manifestó en el programa de radio difundido por NTN24. “Mi saludo a toda la gente buena de los Estados Unidos de Norteamérica. Amamos a los Estados Unidos de Norteamérica. Por Estados Unidos lo que tenemos es amor ”, dijo Maduro sosteniendo una mano sobre su pecho. Video: NTN24