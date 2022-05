“Me discriminó por llevar las uñas de color”: joven sufre ataque homofóbico en gimnasio

El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) denunció que un joven fue atacado el 30 de abril al interior de un gimnasio de Quilpué, en la región de Valparaíso (Chile), por su orientación sexual. Según afirmó el colectivo, todo se originó porque el cliente tenía las uñas pintadas. “Estaba tranquilamente entrenando cuando un hombre que no conocía me comenzó a molestar con insultos homofóbicos. Me discriminó por llevar las uñas de color. Me dijo ‘maricón culiao, córrete, tení las uñas pintadas como las minas. Te voy a matar, te voy a perseguir hasta matarte lacra culiá’”, relató Omar Tapia a Movilh.

“En un momento me empujó. Me devolví para pedirle explicaciones, para decirle que cómo se le ocurría empujarme por llevar las uñas pintadas. Ahí me pegó brutalmente” , añadió la víctima. Video: YouTube