El periodista Calixto Rojas, de 53 años, intentó cruzar el río Grande para llegar a Estados Unidos. Lamentablemente, las aguas profundas hicieron que no logre su cometido y termine ahogándose frente a la mirada de autoridades que no hicieron nada por salvarlo. Fue el comunicador Bryan Llenas de Fox News quien grabó el terrible momento. En el video, se escucha a otro hombre pedir auxilio, pero ninguna autoridad los ayudó. Llenas informó que los oficiales le explicaron que tenían la orden de no rescatar a ninguna persona, ya que en ese mismo sitio un guardia nacional falleció por intentar ayudar a dos migrantes. VIDEO: Telemundo