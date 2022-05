“No estoy de acuerdo con esta guerra”: periodista rusa rompe su silencio tras su salida de RT

La periodista rusa del segmento “Ahí les va” confirmó que su relación laboral con el medio RT concluyó. Ella señaló que no está de acuerdo con la guerra actual que atraviesa su país. “Nunca he estado de acuerdo con ninguna guerra porque sé que afectan por encima de todo a la población civil”. Inna Afinogenova criticó, además, a los medios de prensa por no hacer una cobertura real del conflicto, y optar por ponerse en uno de los bandos para generar “propaganda de guerra”. VIDEO: Instagram/evtvmiami