Muchos consideran al presidente ucraniano como un héroe; sin embargo, ¿cómo realmente quisiera ser recordado si no sobrevive a la guerra iniciada por Rusia?

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha liderado la defensa de su país ante la invasión rusa. Los ucranianos y el resto del mundo lo consideran un héroe, pero, ¿cómo quisiera ser recordado si no sobrevive a la guerra? A través de una entrevista a CNN, el mandatario aseguró: “ Como un ser humano que amó la vida hasta lo máximo, a su familia y a su patria. Definitivamente, no como un héroe, quiero que la gente me tome como soy, como un ser humano regular”, contó Zelenski, quien aseguró que Ucrania y el resto del mundo le ganará a Rusia. Video: CNN