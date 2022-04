Mujer denuncia en vivo a su hijo: “Tiene 36 años, trajo a vivir a su esposa y no trabaja”

Una mujer chilena que fue entrevistada de casualidad por el programa de televisión ChileVision confesó a nivel nacional que su hijo de 36 años trajo a vivir a su casa a su esposa y a sus hijos para que ella y su esposo los mantengan. “Vivimos 6 personas en la casa, dos trabajamos y el resto no (mis nietos de 18 y 12 años, mi hijo y su esposa)” , contó.

“Cuando le digo que trabaje se arman peleas y a las finales la que queda mal soy yo. Tiene 36 años y no trabaja, ya no es como antes, el respeto se perdió. Es lo más triste que hay, uno les dice y no entienden. Hay que seguir luchando nada más. La vida es muy difícil”, añadió. Video: ChileVision