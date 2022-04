Crucificado se defendió a patadas de azotes que recibió durante viacrucis en Venezuela

Un hombre que interpretó a Jesús en el viacrucis no soportó los azotes que los soldados romanos le daban durante su representación en Semana Santa y decidió defenderse a punta de patadas. El video de lo sucedido en el pueblo venezolano de Paracotos no tardó en volverse viral y las críticas no se hicieron esperar. “Yo no juego con las cosas de Dios. Eso me parece fuera de orden de ambos protagonistas ”, sostuvo el usuario de las redes sociales. Video: Telemundo