Video muestra testimonios de soldados rusos que denuncian que fueron obligados a invadir Ucrania

Un video difundido en la página web recién creada por el Ministerio del Interior de Ucrania revela los testimonios de al menos dos soldados rusos prisioneros, en los que denuncian que fueron obligados a ser parte de la invasión perpetrada desde el jueves 24 de febrero por orden de Vladimir Putin. “Mamá, papá, no quería venir aquí. Me obligaron”, fueron las palabras de un soldado ruso prisionero, quien no supera los 25 años. Mientras que otro militar asegura querer unirse a las filas ucranianas para luchar contra Rusia. VIDEO: Ministerio del Interior de Ucrania.