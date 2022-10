Melissa Paredes confirmó que se presentará en el set de “América hoy”. La actriz reveló que ya está lista para cumplir con su promesa de reencontrarse con sus excompañeras Ethel Pozo y Janet Barboza. Recodemos que la ex chica reality fue despedida del programa debido a su ampay con Anthony Aranda, el cual detonó el fin de su matrimonio con Rodrigo Cuba. “Es raro ir, no es que no quiera ir, pero trae sentimientos y recuerdos que afloran… En su momento se verá si es que sucede (ser conductora de “América hoy”) no sé si pasará, pero por lo pronto me he comprometido a ir, ojalá no sea tan tenso”, expresó. VIDEO: América TV