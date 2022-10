En la última edición de “Estás en todas”, Natalie Vértiz sorprendió al relatar, por primera vez, que desconocía a su ahora esposo, Yaco Eskenazi, cuando recién ingresaba al reality de competencia “Esto es guerra”. Contrario a lo que dijo ‘Choca’ Mandros, ella descartó haber sido fan y contó que fue gracias a su hermana menor que logró enterarse del rol que cumplía el ex chico reality en el espacio. “Sabía quién era Jacobo Eskenazi porque le pregunté a mi hermanita Camila. Ella no me va a dejar mentir. Le dije: ‘¿Tú conoces a este chico?, ¿conoces de “Esto es guerra”?’. Y ella me dijo: ‘Sí, sé quién es Yaco; está en el programa’. Entonces entré con esa idea”, relató la presentadora. VIDEO: América TV